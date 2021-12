Cruz do Pascoal não corre mais risco de desmoronar, diz IPAC

Para quem mora perto do oratório da Cruz do Pascoal, no bairro do Santo Antônio (Centro Histórico de Salvador), o fato de a estrutura se movimentar com a passagem dos carros pela região não é novidade. Mas a queixa, já antiga, da comunidade acabou sendo contemplada com a constatação de que a base do monumento encontrava-se deteriorada, com o risco iminente de cair. Segundo o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC), a perda do equipamento foi evitada por equipe da consultoria especializada contratada pelo órgão e o monumento não corre mais o risco de desmoronar.

Segundo o professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Mário Mendonça, um dos mais importantes especialistas em fortificações e edificações coloniais do Brasil, providências foram tomadas a tempo de evitar a destruição da construção histórica de 1743. Monumento religioso de 270 anos, a Cruz do Pascoal está tombada desde 1938 como Patrimônio do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), do Ministério da Cultura (MinC).

A fragilidade da base foi identificada durante processo de restauração que está em curso sob responsabilidade do IPAC/Secult-BA. De acordo com Mendonça, o arenito da base da construção está deteriorado, devido a infiltrações ocorridas em dois séculos e meio e a constante trepidação de veículos no local. Ainda segundo o especialista, em construções da época colonial, como a Cruz do Pascoal, eram usadas pedras de arenito obtidas em jazidas do litoral. Com milhões de anos de existência e formadas de areia compactada coberta por lagos glaciais, elas podem se fragilizar devido à ação da infiltração de água, plantas e microorganismos.

Orçada em R$ 272 mil do Tesouro Estadual, a reforma deve sofrer alterações em termos de cronograma físico e financeiro, no entanto, deve ser finalizada até o Verão. O diretor de Projetos e Obras do IPAC, Paulo Canuto, afirma que, para evitar qualquer dano, já foi criada uma estrutura de proteção e sustentação do oratório. Além de atuar junto à Coelba para readequação de fios elétricos aéreos, o IPAC está providenciando a retirada, lavagem e imunização de azulejos; montagem de ateliê; recuperação do gradil de ferro do século XIX que envolve o monumento; e a restauração da cantaria.

