Crueldade marca os assassinatos de quatro jovens

Três rapazes foram assassinados com requintes de crueldade no subúrbio ferroviário de Ilha Amarela. Os corpos foram encontrados na manhã deste sábado, 24, com marcas de tiros, facadas e com pescoço estrangulado por uma fita plástica similar à usada como algema pela polícia. As três vítimas aparentavam ter menos de 18 anos, mas nenhuma foi identificada porque não portavam qualquer documento.

Um quarto jovem foi encontrado morto em condições semelhantes, no subúrbio de São Tomé de Paripe, também nesta manhã. O corpo é de um rapaz de cor parda, aparentando cerca de 20 anos, morto por estrangulamento também por uma fita plástica. A delegada Francineide Moura, titular da Delegacia de Homicídio, investiga se os crimes de Ilha Amarela e o de São Tomé de Paripe possuem ligação.

Os três corpos de Ilha Amarela foram encontrados por populares, por volta das 7 horas, próximo ao campo de futebol da aviação. Eles estavam jogados numa ribanceira à margem do campo, numa região de mata, local comumente usado para desova (abandono de cadáveres de pessoas que foram assassinadas em outro lugar).



Acionados pela Central de Telecomunicações da Polícia (Centel), PMs da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Paripe) chegaram ao local pouco depois da 7 horas. Em seguida, chegou a delegada Francineide Moura para presidir o levantamento cadavérico.



Os três rapazes apresentavam marcas de tiros em várias partes do corpo. Um deles, além de baleado, recebeu facadas. Os outros dois tinham marcas de estrangulamento. Chamou atenção dos peritos a quantidade de tatuagens nas vítimas, algumas com frases curiosas, como: “cheio de ódio” e “Só Deus pode me julgar”.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde deste domingo, 25, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo