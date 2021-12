Cronograma de vacinas só sai depois de trâmites burocráticos

A Secretaria Estadual da Saúde da Bahia (Sesab) ainda não tem o cronograma para a vacinação de crianças até 5 anos contra a doença meningocócica C. A medida foi anunciada pelo governador Jaques Wagner na última quarta-feira, mas a aquisição do lote de 1,5 milhão de doses autorizada pelo governo estadual depende ainda de tomada de preços, importação e dos trâmites burocráticos previstos pela legislação.

Enquanto isso, no Ministério Público Estadual tramita desde 25 de novembro último a representação de intervenção nº 003.0.19789/2009, apresentada pela jornalista e assistente social Betânia Frota, solicitando providências para o aumento do número de casos de meningite na Bahia.

O promotor Márcio José Cordeiro Fahel, que está à frente do caso, integra o grupo de atuação especial de defesa da saúde, formado por três promotores. Em atendimento à representação foram solicitadas informações às instâncias federal, estadual e municipal de saúde.

Ao secretário de Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Gerson Pena, o MP solicitou um parecer técnico sobre a vacinação. Também foram solicitadas informações à diretora de Vigilância Sanitária Estadual, Alcina Marta de Souza Andrade, e à subcoordenadora de Vigilância Sanitária de Salvador, Cristiany Wanderley Cardoso, sobre a evolução da doença no Estado e no município de Salvador.

Procedimentos - Segundo a assessoria de imprensa da Sesab, foram solicitados orçamento e prazos de entrega da vacina para os dois laboratórios que trabalham com a vacina meningococo conjugada-C. O governo também apresentou proposta de aquisição da vacina em parceria com o Ministério da Saúde para antecipação da aplicação da vacina prevista para 2011 para o início de 2010.

Na Bahia, até a última semana, foram registrados 178 casos de doença meningocócica – forma mais grave da doença – e confirmados 48 óbitos. Em 2008, foram 137 casos confirmados e 26 óbitos. Segundo último boletim da Sesab, ao se comparar o mesmo período de 2008 com 2009, verifica-se em Salvador um incremento de 44% dos casos. Até o dia 26 de novembro, foram registrados 2.080 casos na Bahia. A maior incidência da doença foi registrada em Salvador (1.343), Vitória da Conquista (156), Irecê (101), Porto Seguro (40) e Feira de Santana (37).

Dengue - Ao crescimento de casos de meningite, somam-se os de dengue, que também apresentam elevação na Bahia. Este ano, o Estado já tem o maior registro de dengue dos últimos dez anos. Os 117.637 casos (de janeiro até 14 de novembro) correspondem a um aumento de 145,3% em relação ao mesmo período de 2008 (47.956). Entre os casos graves, 66 óbitos foram confirmados, dos quais 30 (46%) atingiram menores de 15 anos.

As cidades de Itabuna, Jequié, Salvador, Feira de Santana, Irecê e Ilhéus concentram 40,4% das notificações de dengue do Estado. Em 403 (96,7%) municípios do Estado, houve notificação da doença através da vigilância epidemiológica. A chegada do verão cria o ambiente propício para proliferação do mosquito da dengue, devido às altas temperaturas e chuvas menos intensas. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Sesab, Jesuína Castro, lembra ser preciso manter as ações preventivas.

Para o verão, a Sesab pretende manter as ações de prevenção que já realiza rotineiramente e fortalecer a mobilização da população para fazer a sua parte.

