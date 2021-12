Cronograma de obras do aeroporto é inaugurado

Com um investimento de cerca de R$ 2 bilhões durante os próximos 30 anos de concessão, a empresa francesa Vinci Airports inaugurou, nesta quitna-feira, 19, o cronograma das obras, no próprio aeroporto, e divulgou as primeiras ações.

No primeiro momento, serão investidos 700 milhões, a obra inclui a ampliação do terminal em 20 mil metros quadrados, totalizando uma área de 85 mil metros, seis novas pontes de embarque, além da criação de uma segunda pista de pouso. O objetivo é que até outubro de 2019 as obras da primeira fase sejam concluídas.

A empresa planeja promover desenvolvimento econômico e turístico do Aeroporto Internacional de Salvador por meio de melhorias estruturais no terminal. Segundo o presidente do aeroporto de Salvador, Julio Ribas, obras internas estão sendo realizadas desde janeiro, tais como a requalificação de 11 banheiros, ar-condicionado, reparos na pista, elevadores e estrutura do prédio e a instalação de Wi-Fi gratuito.

Para o presidente da Vinci Airports, Nicolas Nortbeart, o aeroporto será um catalisador para a economia da cidade, por meio de uma profunda modernização. “O desafio é mudar a percepção dos visitantes atrair mais pessoas para a cidade, que é muito bonita com combinação de paisagem e cultura. O trabalho começa hoje (quinta-feira) e vamos trabalhar juntos”.

Para os passageiros, a expectativa é de melhora. “Não há como piorar, Salvador possui o pior aeroporto da capital. A estrutura deixa muito a desejar, contrasta com a receptividade dos baianos”, destaca o músico paulista José Dias, 42 anos.

Para além das questões estruturais, a professora mineira Alana Medeiros, 35 anos, critica os preços dos alimentos nos restaurantes. “Os preços são muito caros, comparado a outras cidades e esse não é um aeroporto no qual você se sinta extremamente confortável”, avalia.

O governador Rui Costa destacou a possibilidade de novos negócios e desenvolvimento do setor de turismo. “Esse é um momento que abre as portas de Salvador para o Brasil. Ainda este ano teremos voos novos para outras cidades brasileiras e países. Também pretendemos fazer uma nova concessão para os aeroportos de Vitória da Conquista, Ilhéus e Porto Seguro”.

Também presente no evento, o prefeito ACM Neto ressaltou que as reformas funcionam como via de geração de emprego e renda, além de maior fluxo econômico. "Temos certeza de que Salvador deverá se consolidar como um dos principais destinos do Brasil e ser competitiva também no turismo internacional".

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

