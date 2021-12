Cristo da Barra será tombado em comemoração ao aniversário de Salvador

Pessoas que param para fotografar ou simplesmente admirar o monumento Cristo Salvador, na Barra, falaram nesta terça-feira, 28, sobre o tombamento do famoso cartão postal da cidade.

Chamado simplesmente de Cristo da Barra, o monumento será tombado nesta quarta-feira, 29, pela Fundação Gregório de Matos (FGM), como parte das comemorações de 468 anos da capital.

O ato solene, que coincide com o aniversário da cidade, está marcado para às 17h, tem como base a Lei de Preservação do Patrimônio Cultural do Município (8.550/2014).

Lazer e preservação

Trabalhadora na Barra há 12 anos, a cozinheira Vilma Rosa de Jesus ficou entusiasmada com o tombamento, mas especialmente com a expectativa da revitalização no local. "Sou uma ex-maratonista e corro aqui, na hora do almoço. Aqui é um lugar perfeito de lazer ao ar livre", elogiou. "Só espero que com essa requalificação, não tirem o nosso lazer porque nos finais de semana eu e amigos fazemos um churrasco aqui", teme Vilma.

O comerciante Guy Tourinho , 49 anos, 29 dos quais residindo na Barra, disse que a requalificação vem em boa hora. "Eu gosto da localização. Turistas vêm sempre aproveitar a vista. Só acho que as escadarias que levam à praia tão muito abandonadas", disse. Sobre a segurança, ele considera que é pouco o número de policiais na área.

Segundo a assessoria de comunicação da Fundação Gregório de Matos, foram elencados vários motivos para o pedido de formalização do tombamento. Entre eles, "o fato de os monumentos públicos carregarem em si a simbologia de pertencimento, valores e memória de determinado lugar ou grupo social".

Outro argumento é a proximidade do centenário do monumento, o que lhe reserva mérito histórico e artístico, segundo a FGM.

