Crise no Ana Nery preocupa funcionários

O anúncio da saída dos diretores do Hospital Ana Nery e de medidas de redução de custos, este ano, na Universidade Federal da Bahia (Ufba) - que repassa recursos federais para a unidade de saúde - tem preocupado funcionários e pacientes.

Nesta terça-feira, 31, um abraço simbólico na sede da instituição foi promovido por integrantes do Movimento em Defesa do Hospital Ana Nery. Os diretores afastados, na segunda-feira passada, Francisco Reis e Roque Aras não quiseram se pronunciar sobre o caso.

"Entendemos que a crise tem contexto nacional, mas não podemos deixar que o hospital perca o posto de excelência em assistência, ensino e pesquisa", disse o coordenador do serviço de hemodinâmica, o médico Paulo Ribeiro, responsável pela mobilização e funcionário da unidade há 13 anos.

Em janeiro deste ano, o governo federal anunciou cortes nos gastos públicos. A Lei Orçamentária Anual para 2015 foi aprovada pelo Congresso, mas ainda não foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff.

Sem alegar a motivação, por meio da assessoria de imprensa, a Ufba afirmou que não vai se pronunciar sobre o assunto.

No entanto, o atraso no repasse de verbas foi confirmado pelo diretor-executivo da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão (Fapex) - entidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, ligada à Ufba e responsável pela gestão do Ana Nery -, Marcelo Veras.

"Os atrasos dos recursos federais têm sido constantes e mais intensos nos últimos quatro meses, mas o pagamento dos cerca de mil profissionais está em dia. E não há indicativo de rescisão de contrato dos funcionários", disse o diretor da Fapex.

Respostas

A gestão da unidade de saúde era feita pelo governo estadual até 2007, quando passou a ser compartilhada com a Ufba.

Ainda segundo Paulo Ribeiro, que coordena o serviço de hemodinâmica do hospital, desde o início deste ano, o atendimento sofreu redução em 30%. "Queremos respostas sobre a possibilidade da federalização ou retorno da administração para o governo do estado; uma definição sobre o futuro do hospital", disse.

Na Bahia, o Ana Nery é referência no atendimento de alta complexidade nas áreas de cardiologia clínica e cirúrgica, cirurgia vascular, além dos atendimentos nas áreas de cirurgia geral e nefrologia (hemodiálise e transplante).

Com 100% de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), segundo o coordenador do serviço de hemodinâmica do Ana Nery, 20 mil a 30 mil pacientes são atendidos por mês.

