Crise financeira ameaça tesouro secular

Por volta de 1830, a fachada da Igreja da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, no Pelourinho, foi recoberta de argamassa. À época, os responsáveis pela reforma alegaram que o estilo plateresco, que remete ao Renascimento espanhol, estava "fora de moda".

Cem anos mais tarde, em 1932, um eletricista que fazia a instalação de luzes no local descobriu, ao martelar a estrutura frontal do templo, a decoração original, esculpida no século XVIII.

A riqueza histórica escondida, que hoje ornamenta a fachada do templo – tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 1939 – é só uma pequena parte do tesouro abrigado no imóvel. No entanto, devido a grave crise financeira, corre o risco de se deteriorar com a ação do tempo e com a falta de manutenção.

Há pelo menos dois anos, a Ordem Terceira de São Francisco vem enfrentando dificuldades para arcar com despesas com o restauro de peças seculares da igreja e com a manutenção do Lar Franciscano (Saúde), do cemitério da Ordem Terceira de São Francisco (Baixa de Quintas) e da igreja de São Miguel (Pelourinho), também administrados pela irmandade.

A preocupação dos dirigentes é que a igreja tenha o mesmo destino da de São Miguel, que está fechada há três anos por causa da falta de manutenção.

De acordo com o presidente executivo da Ordem, Jayme Baleeiro Neto, a irmandade enviou, no ano passado, dois ofícios aos Iphan para que fossem destinados recursos para realizar reparos emergenciais, no entanto, ainda não obteve resposta.

"Gostaríamos de contar com uma verba exclusiva para cuidar do nosso acervo e da estrutura da Ordem Terceira. Não podemos assistir, inertes, à decadência de uma irmandade tão importante para o patrimônio cultural da cidade", afirmou Baleeiro Neto.

Contatada, a assessoria de imprensa do Iphan informou que "não há qualquer impasse entre o Iphan e a Ordem Terceira de São Francisco". Segundo o órgão, a igreja, apesar de ter dificuldades na conservação dos bens, está aberta e "não apresenta risco iminente ao patrimônio tombado".

Manutenção

Apesar da avaliação do Iphan, os problemas causados pela carência de recursos saltam aos olhos de baianos e turistas que visitam o local. No claustro da igreja, o conjunto de azulejos portugueses, que retratam a Lisboa do século XVIII, está deteriorado. Nas pilastras, a tinta desgastada denuncia a necessidade de reparos.

Conforme o presidente executivo da Ordem, a irmandade sobrevive, hoje, com recursos arrecadados do aluguel de 140 imóveis – a maioria deles doada por idosos como contrapartida para a permanência no Lar Franciscano.

O montante, segundo Baleeiro, não é suficiente para cobrir as despesas básicas dos quatro imóveis e o pagamento dos cerca de 80 funcionários, tampouco para financiar restaurações.

"Fomos obrigados a podar custos e, infelizmente, estamos pagando aos funcionários com atraso. Precisamos de uma receita adicional só para financiar o restauro da estrutura física e das peças", afirmou.

Social

O reflexo da falta de verbas para manutenção atinge, ainda, o trabalho social promovido pela Ordem Terceira de São Francisco. O telhado e a fachada do Lar Franciscano, que abriga, atualmente, 90 idosos, estão em processo de desgaste.

Segundo o presidente executivo da Ordem, se a crise perdurar, a qualidade dos serviços no abrigo poderá ser comprometida.

"Prestamos um atendimento de qualidade, mas receio o momento que teremos que cortar gastos no abrigo também", disse.

Já o cemitério, onde são realizados sepultamentos a preços populares, enfrenta problemas estruturais desde maio de 2015, quando uma tempestade destruiu cerca de 200 carneiras.

"Realocamos os sepultados que tiveram os túmulos destruídos e reconstruímos muita coisa que foi levada pela chuva na época. Foi um transtorno muito grande para nós, porque o cemitério já funcionava com uma estrutura um pouco precária", contou.

Igreja não está na lista de restauro do PAC

A Igreja da Ordem Terceira de São Francisco não está incluída na lista de imóveis históricos que serão restaurados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas, do governo federal.

De acordo com a assessoria do órgão,“os recursos do Iphan são disponibilizados a todo o patrimônio mediante critérios que levam em conta a prioridade de investimentos, a necessidade de intervenções emergenciais, dentre outros”.

Apesar de não estar contemplada no programa, o superintendente do Iphan na Bahia, Bruno Tavares, afirma que o órgão vem acompanhando a situação da igreja.

“É claro que há necessidade de algumas intervenções. Não há previsão, mas é um acompanhamento constante. Claro que, em algum momento, vai ser necessária uma intervenção e isso será discutido com a irmandade que administra”, afirmou o superintendente.

História

Inaugurada em 1703, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco é uma das poucas do Brasil com a fachada decorada em alto-relevo. Mais que a beleza arquitetônica, o templo representa a sede de uma das mais importantes ordens terceiras – associações de leigos católicos – do estado.

Para o coordenador da Comissão das Ordens Terceiras, Irmandades e Devoções (Coide) da Arquidiocese de Salvador, Sabino Torres, a preservação do espaço é uma forma de resgatar a história de uma das primeiras entre as cinco ordens terceiras da capital, que comemora, em 2016, 381 anos.

“Além de fundamentais na evangelização, as irmandades têm um papel importante no lado social, por aproximarem a igreja dos fiéis e dos leigos”, disse.

