Criminosos roubam R$ 50 mil de centro de lazer em shopping

O centro de lazer Playland, localizado no terceiro piso do shopping Iguatemi, foi alvo de furto na manhã desta segunda-feira, 4. A ocorrência foi registrada por volta de 7h40.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), criminosos arromabaram a porta e o cofre do estabelecimento, levando a quantia de R$ 50 mil.

Ainda não há informações sobre a autoria do crime, que deve ser investigado pela 16ª Delegacia Territorial, da Pituba.



Em nota, a assessoria do shopping Iguatemi se pronunciou sobre o ocorrido. Confira na íntegra:



O shopping Iguatemi informa que foi comunicado pelo Playland, na manhã desta segunda-feira, dia 4 de agosto, sobre possível furto em suas dependências. Diante do fato o shopping está empenhado em apoiar as autoridades policias na solução do caso, colaborando com o trabalho da polícia e oferecendo todas as informações necessárias.

