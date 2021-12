Criminosos roubam carro-forte em hipermercado na Paralela

Criminosos roubaram um carro-forte que abastecia os caixas eletrônicos do Extra, na avenida Paralela, nesta quinta-feira, 7, por volta das 11h.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), diversos homens armados abordaram os seguranças da empresa de transporte quando eles chegavam no hipermercado. Não houve troca de tiros e o valor roubado não foi divulgado. Ninguém ficou ferido na ação.

Os bandidos fugiram em um veículo Fiat Doblô, abandonado logo em seguida nas imediações do Parque Metropolitano de Pituaçu. Policiais fazem buscas pelos assaltantes na Paralela, Boca do Rio e Pituaçu, mas ninguém foi preso até o momento.

A região onde ficam os caixas eletrônicos, que ficam no subsolo do hipermercado, já foi alvo de bandidos. Em fevereiro deste ano, criminosos explodiram equipamentos do Banco do Brasil (BB) no local.

Em nota, a direção do estabelecimento informou que a loja opera normalmente. Segundo a publicação, a rede possui medidas de cautela, "visando promover as melhores condições a seus clientes, tais como câmeras de vigilância, cancela de entrada e saída no estacionamento e equipe treinada para acionar as autoridades competentes mediante qualquer atitude suspeita".

adblock ativo