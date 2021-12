Criminosos invadem casa e matam dois irmãos em Simões Filho

Os irmãos Moisés Raimundo Ferreira, de 20 anos, e E.R.F, 17, foram mortos a tiros dentro de casa na madrugada deste sábado, 4, na cidade de Simões Filho, localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O crime aconteceu na rua do Abrigados, por volta das 03h50.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), homens armados invadiram a residência e efetuaram os disparos. As vítimas foram atingidas na cabeça e no tórax.

Não há informações da autoria e motivação do duplo homicídio.

