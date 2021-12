Criminosos explodem caixas eletrônicos em Boa Vista de São Caetano

O dono de uma farmácia, onde estavam cinco caixas de autoatendimento 24h, na rua Benedito Jaqueira, em Boa Vista de São Caetano, em Salvador, levou um susto, na madrugada desta sexta-feira, 26, após três explosões seguidas e acionamento do alarme.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, que mora com a mulher no sobrado em cima da farmácia, em conversa com equipes de televisão, o caso aconteceu por volta das 4h15. Ele teria ligado três vezes para a Polícia Militar (PM), mas os agentes só teriam chegado 40 minutos depois da ocorrência. Ninguém se feriu.

Dos cinco caixas eletrônicos, dois foram destruídos, mas os criminosos não conseguiram levar o dinheiro dos equipamentos, que foram abastecidos na tarde desta quinta-feira, 25. Equipes da PM estão no local e a Polícia Civil foi acionada para realizar perícia.

De acordo com informações da PM, Policiais militares da 9ª CIPM foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) após receberem informações de que quatro homens armados explodiram caixas eletrônicos no interior de um estabelecimento comercial. As guarnições constataram o fato, isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para proceder com a perícia. A Polícia Civil investigará o caso.

Populares registraram o estado do estabelecimento após o ataque e o momento da fuga dos criminosos. Assista:

