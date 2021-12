Criminosos explodem caixa eletrônico em supermercado do IAPI

Uma unidade da rede de supermercados Bompreço localizada no bairro do IAPI foi alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira, 7, por volta de 3h30. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), os acusados estavam fortemente armados e arrombaram a porta para, em seguida, explodir um caixa eletrônico do Banco do Brasil.

O impacto da explosão causou danos à estrutura do estabelecimento, como a porta do banheiro, que ficou completamente destruída. O grupo conseguiu levar o cofre do caixa eletrônico, mas a quantia roubada não foi divulgada.

Este já é o segundo caso de explosão a caixas eletrônicos registrado em Salvador neste ano, e o sexto na Bahia.

