Criminosos explodem banco na Fazenda Grande do Retiro

Uma agência do banco Bradesco ficou destruída na madrugada desta quarta-feira, 15, por volta de 2h40, após uma tentativa de arrombamento aos caixas eletrônicos.

O crime aconteceu na rua Melo Moraes Filho, no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Por conta do impacto das explosões, o teto da agência foi parcialmente destruído e sofreu um vazamento de água.

Segundo informações da segurança do banco, os criminosos não conseguiram levar o dinheiro. Até o momento ninguém foi preso.

Esta é a segunda vez, em menos de um mês, que a mesma agência é alvo de criminosos. No dia 17 de junho, ela foi atacada da mesma forma, mas os suspeitos não conseguiram roubar o dinheiro dos caixas.

Na mesma rua, a cerca de 50 metros do local, outra agência também teve seus caixas eletrônicos explodidos há menos de dois meses.

