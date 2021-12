Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira, 14, após roubarem um carro e seguirem para praticar assaltos. Durante a fuga, na avenida Paralela, os suspeitos colidiram com outros veículos.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados por meio do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) após a denúncia de que um automóvel Fox, de cor branca, tinha sido roubado no bairro de Itapuã e que homens teriam praticado assaltos no Imbuí. Logo depois, eles fugiram pela avenida Paralela.

No momento da fuga, o carro com os suspeitos colidiu com três veículos e capotou logo em seguida. A dupla fugiu a pé, mas foi alcançada por policiais. Um dos suspeitos foi localizado próximo a um posto de combustível e o segundo estava em frete a uma loja de material de construção.

Os homens possuíam escoriações, devido ao capotamento, e foram encaminhados ao posto de saúde na localidade do Marback. Ainda segundo a PM, eles já foram apresentados na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Confira o vídeo a seguir:

Da Redação | Foto: Cidadão Repórter Criminosos batem em carros ao fugir da polícia na avenida Paralela

adblock ativo