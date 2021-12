Criminosos assaltam carro-forte em campus da Ufba em Ondina

Seguranças e estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foram surpreendidos na manhã desta quarta-feira, 20, por três criminosos que assaltaram um carro-forte que abastecia caixas eletrônicos do Banco do Brasil, localizados no Pavilhão de Aulas da Federação I (PAF-I), em Ondina, Salvador. O assalto ocorreu por volta das 10 horas, horário de grande movimentação de estudantes na área.

Segundo estudantes da unidade de ensino, os criminosos estavam fortemente armados no momento do crime. A Universidade Federal da Bahia informou que foram acionadas as Polícias Federal, Militar e Civil para reunir dados e apurar informações sobre o assalto.

De acordo com o assessor da Pró-Reitoria de Administração, professor Lafaiete Cardoso, as imagens analisadas pela equipe que investiga o caso, mostram que os homens armados renderam seguranças da Prosegur (empresa transportadora de malotes do Banco do Brasil), no momento em que traziam os volumes do carro-forte para abastecer o equipamento.

Os criminosos também renderam e tomaram a arma de um vigilante da universidade. Os assaltantes fugiram em três motos, pelo portão do Instituto de Geociências que dá acesso a Avenida Caetano Moura, na Federação.

Ainda não há informações sobre o montante de dinheiro que foi levado, pois os valores pertencem ao Banco do Brasil. Segundo a universidade, ninguém ficou ferido durante a ação.

Insegurança - Logo após a ação dos criminosos, alguns alunos fizeram comentários sobre o assalto em suas páginas na rede social Facebook. Outros aproveitaram a oportunidade para criticar a falta de segurança na Universidade.

adblock ativo