Criminosos abusam da 'criatividade'para roubar veículos

O que seria uma manhã de rotina numa segunda-feira virou um pesadelo para o marido da médica veterinária Anne Gebers - que preferiu não revelar o nome. Há exatamente uma semana, ele não esperava ser roubado por dois homens 'bem vestidos' quando, em plena luz do dia, estacionou o Toyota Corolla, de cor prata, na Rua João Mendes da Costa Filho, no Jardim Armação.

"Os criminosos estavam decididos a levar o carro da primeira vítima que aparecesse. Foi coisa de profissional", disse Anne Gebers, espantada com a frieza deles.

A 'tática da dissimulação' foi a utilizada no roubo em Armação. Vestidos de roupa social, os bandidos marcaram ponto à espera da vítima. Descontraídos, eles conversavam tranquilamente antes do crime, passando-se por amigos de moradores do bairro.

Trata-se de apenas uma dentre tantas modalidades de roubo praticadas pelos criminosos. O fato é que, de janeiro a setembro de 2012, o roubo de carros e motos em Salvador e Região Metropolitana aumentou em 43,6%, considerando o mesmo período do ano passado.

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP), neste ano foram computados 5.026 roubos. Já no ano passado, foram 3.498. Com relação aos furtos, ocasiões em que o bem é levado sem o dono por perto, em 2012 foram registradas 1.118 queixas na polícia. O dado é 8,5% superior ao do ano passado (1.030 ocorrências).

Roubos x furtos - No quadro geral de ocorrências, somados roubos e furtos, as estatísticas mostram um crescimento de 35,6% nos crimes. Os registros saltaram para 6.144 casos computados em 2012, diante de 4.528 ocorrências no ano passado.

Titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), o delegado Nilton Borba explica a razão dos roubos superarem os furtos. "Os carros atuais só podem ser levados se os ladrões tiverem as chaves, por conta da evolução no sistema antifurto", explica.

Para o delegado, o salto nas ocorrências tem a ver com o tráfico de drogas. "Em 80% dos casos, o veículo não é o objeto do roubo. É usado para distribuir drogas", diz. Se houve aumento nos crimes, Borba aponta que de janeiro até o início deste mês houve 630 prisões, contra 246 em 2011, 156% a mais.

O delegado cita, ainda, que o índice de carros recuperados gira em torno de 80%, contra 5% das motos. "Este mês a violência aumentou, pelo movimento de pessoas e de dinheiro. Todo cuidado é pouco", alerta.

