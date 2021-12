Crimes contra a vida têm redução na capital e RMS

O índice de crimes violentos letais intencionais (CVLI) - homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte - teve redução de 12,1% na região metropolitana de Salvador (RMS) no período de janeiro a julho deste ano em relação ao mesmo período de 2014.

A capital baiana também apresentou diminuição neste índice de violência. Nos sete primeiros meses de 2015, Salvador registrou uma redução de 4,6%, em comparação com os mesmos meses do ano passado.

A informação foi divulgada durante reunião do programa Pacto pela Vida, na manhã desta quarta-feira, 19, na sede do Ministério Público estadual, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com a presença do governador Rui Costa.

"A nossa ideia é continuar trabalhando para atingir as metas de redução de violência. Tem sido fundamental o trabalho policial, e principalmente o trabalho das famílias, estimulado pelas políticas públicas. A prevenção e o cuidado com nossos jovens têm surtido efeito. Estamos insistindo nisso", afirmou o governador.

Integração

Com o objetivo de definir metas para reforçar as iniciativas de combate à criminalidade no interior, a reunião contou, pela primeira vez, com a presença de comandantes e delegados das Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps).

O encontro, que acontece quinzenalmente, visa alinhar e potencializar as ações de segurança pública no território baiano. Também estiveram presentes representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

"Essas reuniões propiciam que nós troquemos informações e passemos a conhecer a fundo a realidade do estado da Bahia. A gente passa a trabalhar de maneira integrada, com uma visão ampla e melhores condições de enfrentamento da criminalidade", explicou o delegado João Uzzum, responsável pela 1ª Coordenação de Policiamento do Interior (Coorpin).

adblock ativo