Crimes amedrontam moradores do Cabula

A ocorrência de dois crimes, em menos de 24 horas, nos bairros do Cabula e Narandiba, aumentou o clima de insegurança entre moradores e comerciantes da região.

Na última terça-feira, 5, uma troca de tiros entre policiais militares e quatro bandidos, na avenida Silveira Martins, próximo ao 19º BC, resultou na morte da comerciante Adinair Correia, 40. Nesta quarta, 6, uma mulher foi baleada na avenida Edgard Santos, próximo à entrada do Cabula VI, após sofrer tentativa de estupro.

Um homem, que não quis se identificar, disse ter visto o crime que vitimou Adinair. Segundo ele, duas pessoas em uma moto furaram uma blitz da PM, em frente às Lojas Americanas, na Silveira Martins. Em perseguição, policiais teriam atirado e acertado o veículo da comerciante. A assessoria da PM não soube informar sobre blitz no local no dia do crime.

Conforme a delegada Clelba Teles, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, testemunhas foram ouvidas nesta quinta e as armas dos policiais são aguardadas para a perícia. Ainda segundo ela, a previsão é que os policiais envolvidos no caso sejam ouvidos nesta sexta, 8.

Chocada, a família de Adinair pediu justiça, logo após o sepultamento realizado nesta quinta, 7, no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. "Quem quer que tenha feito isso, destruiu a nossa família. Ela era a nossa base de sustentação", afirmou o esposo, Alexsandro Santos, 39.

A imagem da mãe dedicada e mulher esforçada também vai ficar na lembrança do irmão José Adilton Teixeira, 43. Segundo ele, a loja em que Adinair trabalhava, a Ville Modas, localizada em Tancredo Neves, já havia sido assaltada duas vezes. "A violência está demais na região, o governo precisa tomar alguma providência", disse.

Medo

Trabalhadores de uma empresa de call center situada da avenida Silveira Martins revelam ter medo de ficar no ponto de ônibus, situado em frente, devido a frequentes assaltos.

A atendente Laís Souza, 25, conta que já foi assaltada duas vezes: "Os ladrões passam de moto e abordam quem estiver no ponto. Levam bolsa e celulares".

De acordo com Adalcir Ferreira, titular da 11ª Delegacia Territorial (DT-Tancredo Neves), apesar dos crimes recentes, em comparação ao 1° semestre de 2013, houve redução de 15% dos delitos no mesmo período de 2014, em todos os bairros da Área Integrada de Segurança Pública do bairro (Aisp Tancredo Neves).

Para o delegado, fatores como falta de iluminação e existência de terrenos baldios ou de pouco movimento de pessoas facilitam a ocorrência de crimes em regiões como a do ponto de ônibus do Cabula a que a atendente se refere.

