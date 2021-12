Crime na Piedade foi premeditado, diz polícia

Para a Polícia Civil da Bahia, os assassinatos de João Solidade da Silva, de 34 anos, e Paulo Roberto Carvalho Lima, 53, mortos a tiros na Praça da Piedade, no Centro de Salvador, no final da manhã desta quarta-feira, 8, foram premeditados. Em coletiva de imprensa nesta tarde, o diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Jorge Figueiredo, afirmou que a linha de investigação aponta que o duplo homicídio pode estar relacionado com o tráfico de drogas.

"Foi um crime de oportunidade. Execução, cada um foi atingido com um tiro", disse o delegado. Conforme a polícia, as vítimas têm várias passagens pela polícia por tráfico de drogas e associação para o tráfico, no estado do Amazonas, de onde João era natural. Paulo é natural de Feira de Santana, mas teve o último RG expedido também no Amazonas. Eles foram executados com um tiro no rosto, cada um. O suspeito de cometer o crime é um homem que aparece nas imagens gravadas pelo circuito de segurança de um estabelecimento comercial na Rua Carlos Gomes. O homem foi visto fugindo com uma arma em punho.

"Já estamos em contato com a Polícia Civil do Amazonas e a Polícia Federal para conseguir informações sobre as atividades ilícitas das vítimas e chegar a uma possível autoria com base nessas informações", salientou o delegado em nota. "Pela precisão dos tiros é possível tratar-se de um pistoleiro contratado para executar as vítimas", explicou o delegado.

Equipes do Serviço de Investigação de Local de Crime (SILC), do DHPP, estiveram no local do crime, onde colheram informações preliminares para o inquérito, que já foi instaurado para apurar as circunstâncias dos homicídios. As imagens gravadas pelo circuito de segurança vão auxiliar a polícia na identificação do autor dos assassinatos.

Equipes do DHPP, do Grupo de Apreensão e Captura (GRAC), do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), da 1ª Delegacia Territorial (DT/Barris), do Grupo de Investigação com o Apoio de Motocicletas (Gicam) e da Coordenação de Operações Especiais (COE) estão empenhadas na identificação e captura do autor dos disparos.

Veja o vídeo das câmeras de segurança que flagraram suspeito com arma:

Da Redação Crime na Piedade foi premeditado, diz polícia

