Crianças trabalham em fila na sede do TRE-BA

Em meio à multidão que aguarda na fila para realizar o recadastramento biométrico na sede do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), no Centro Administrativo (CAB), há crianças trabalhando como vendedores ambulantes.

A equipe de A TARDE presenciou neste sábado, 13, cerca de 10 crianças comercializando água e alimentos entre as pessoas que aguardavam para realizar a biometria. Desses vendedores, havia jovens acompanhados por adultos, mas outras crianças estavam sozinhas no vão livre do tribunal.

Crítica dessa situação, a vendedora ambulante Márcia Nascimento afirmou que, diariamente, as crianças costumam dormir nas proximidades das instalações do TRE.

"Acho um absurdo, porque as crianças deveriam estar em casa, curtindo as férias escolares, não trabalhando aqui", opinou a ambulante, que é mãe de uma adolescente de 14 anos.

Procurada por A TARDE para comentar a existência de trabalho infantil nas instalações do TRE, a assessoria de comunicação informou que a fiscalização não é atribuição do orgão.

Já a coordenadora de abordagem social da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), Carolina Pugliesi, garantiu que amanhã levará uma equipe da prefeitura para checar o fato e contactar os pais dessas crianças.

Problemas

Após enfrentar mais de sete horas na fila do recadastramento biométrico, o casal Ângela e Celso Nascimento parecia exausto, mas aliviado por estarem próximos de serem chamados para realizar a biometria.

"Tomamos chuva e não tivemos condições de ir ao banheiro, pois as cabines estavam imundas", reclamou Ângela.

Quanto à limpeza dos seis banheiros químicos disponíveis no local, a assessoria do tribunal garantiu que alertará a empresa responsável pela manutenção das cabines.

Já em relação à quantidade de sanitários químicos, a assessoria comunicou que nesta quarta-feira serão instalados seis novas cabines.

O prazo de recadastramento biométrico vai até o dia 31 deste mês. Segundo o TRE, mais da metade dos eleitores soteropolitanos estão cadastrados.

* Sob a supervisão do Jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo