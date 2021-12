Crianças têm dia especial em ação beneficente

Cerca de mil crianças carentes de 15 creches tiveram um dia de diversão no Teatro Jorge Amado, na Pituba. Por meio do McDia Feliz - iniciativa do Instituto Ronald McDonald, que reverte a renda da venda do Big Mac para instituições filantrópicas - a Voluntárias Sociais da Bahia (VSB) ampliou a quantidade de crianças beneficiadas com a ação.



A série de atividades lúdicas foi comandada por Tio Paulinho, com direito a distribuição do lanche da campanha. Além da venda em unidades de Salvador e Feira de Santana, 30 mil tíquetes foram vendidos antecipadamente. "Os parceiros compraram e não ficaram com os tíquetes. Então, surgiu a ideia dessa ação especial", disse a assessora especial da VSB, Linda Cristina Carvalho.



O recurso arrecadado já tem destino no Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Bahia (Gacc-BA) e no Hospital da Criança Martagão Gesteira, que são as instituições beneficiadas na edição deste ano da campanha.



No Martagão Gesteira, irá ocorrer a requalificação do ambulatório de oncopediatria e reestruturação e aquisição de equipamentos para a sala de procedimentos. "Integrar essa ação é fruto do reconhecimento do nosso trabalho e ajuda a manter o serviço que prestamos", disse a presidente de honra da Liga Álvaro Bahia, Rosina Bahia.



Já o Gacc irá contar com um veículo auxiliar dentro do projeto "Transportando Esperança 3". "Esses eventos são importantes para sensibilizar os apoiadores e o voluntariado, além de garantir a continuidade e a melhoria do atendimento", disse o presidente, Roberto Sá Menezes.

