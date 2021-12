Crianças superam dificuldades da alfabetização e lançam livro nesta sexta-feira

Com o intuito de celebrar a importância da leitura, o Bairro da Paz recebe nessa sexta-feira, 14, das 10h às 16h, uma feira literária. No local, também acontacerá o lançamento de um livro de histórias escritas pelas crianças com dificuldades no processo de alfabetização, que são do Apoio Pedagógico mantido pela Santa Casa da Bahia.

O projeto conta com a participação de 150 crianças com idade entre 7 e 11 anos. Os pequenos são divididos em três grupos: dois de letramento – para aqueles que têm dificuldades no processo de alfabetização na escola – e um de leitura de mundo, onde o objetivo é ajudar crianças que leem, juntam as sílabas, mas que não compreendem o significado das palavras e o sentido das frases.

