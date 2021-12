Crianças se divertem em área externa de museu em Salvador

Aproximadamente 300 pessoas aproveitaram a tarde deste sábado, 26, para lembrar as brincadeiras tradicional na cultura brasileira. O gramado na área externa do Museu Carlos Costa Pinto, na Vitória, tornou-se espaço para a diversão generalizada.

Brincadeiras com bambolês, cabos de guerra e as tradicionais brincadeiras de roda. As crianças ainda aprenderam a confeccionar brinquedos com objetos encontrados no dia-a-dia e às vezes até jogados fora. Com jornais, a criançada aprendeu a fazer petecas e se divertiram muito.

"Fazemos estas atividades em todos os últimos sábados de cada mês", disse a pesquisadora e organizadora do evento, Nairzinha Spinelli Lauria. Ela defende que o retorno às brincadeiras tradicionais pode melhorar as condições de sociabilidade na sociedade, que padece com o individualismo, consumismo e violência.

"Numa brincadeira de roda não há a figura da pessoa que fica em primeiro ou em último lugar. Essas brincadeiras reabilitam as realidades sociais, pois são participativas", diz Nairzinha, que há 40 anos pesquisa o universo das brincadeiras e coordena o projeto Cirandando Brasil.

Ambiente lúdico

Ela diz que a intenção do evento é proporcionar um ambiente lúdico em que a criança seja preservada dos ambientes de consumo, erotismo e violência. "A criança é brincante, mas a nossa sociedade a transformou em usuária de brinquedos", aponta Nairzinha.

A coordenadora pedagógica de cursinho pré-vestibular, Maria Emília Bulhões, 38, aprovou a iniciativa. Ela levou a filha de oito anos para brincar. "Normalmente eu frequento estas atividades. É importante sair do mundinho do apartamento e do tecnológico", apontou Maria Emília Bulhões.

Ela ainda deu uma outra dica: informou que, às 15h deste domingo (27), haverá outra atividade realizada para crianças no Campo Grande, pelo grupo Canela Fina.

A médica aposentada Geiza Carvalho, 67, levou a neta de sete anos para as brincadeiras na área externa do museu. "Minha neta brinca sempre com outros tipos de brinquedo, não fica somente nos jogos eletrônicos. Anda de bicicleta, brinca de pega-pega", exemplificou a médica.

Nairzinha ressaltou que a atividade aos sábados é também uma oportunidade de acesso aos museus às crianças. "Durante as brincadeiras, o museu fica aberto, e as crianças podem ver as exposições", comentou.

adblock ativo