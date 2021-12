Crianças preferem brincar ao ar livre

Nem computadores nem objetos eletrônicos. As brincadeiras que deixam as crianças mais felizes são aquelas que podem ser realizadas ao ar livre, juntamente com amigos e familiares. É isso que aponta a pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e Instituto Datafolha, respondida por 1.525 crianças brasileiras, de 4 a 10 anos, de todas as classes econômicas, em 131 municípios.

O estudo teve como objetivo principal conhecer mais profundamente os desejos e necessidades dos pacientes pediátricos, para que os médicos possam, cada vez mais, orientar as famílias nas consultas e oferecer um diagnóstico preciso. Na pesquisa, a questão apresentada para as crianças foi "o que você mais gosta de fazer quando não está na escola?".

O resultado apontou que 96% delas se consideram "muito alegres" no dia do aniversário, 94%, ao praticar esportes, 92% ao brincar com os amigos e 91% nas férias escolares. Entre as brincadeiras preferidas estão jogar bola (33%) e brincar de boneca/boneco (28%). Andar de bicicleta veio a seguir, com 19% e pega-pega, com 17%. Empataram, com 14% das preferências, o esconde-esconde, brincar de carrinho, video game e de casinha (10%).

O computador aparece em 9% das respostas, ficando na frente, apenas, de soltar pipa e desenhar/pintar (6%), pular corda (5%), brincar de corrida, com brinquedos (sem especificar qual), animal de estimação e estudar (4%). Kauan Kayodê, 5, é apenas uma dessas crianças que prefere correr e se divertir ao ar livre a gastar parte do tempo em frente ao computador e à televisão.

De acordo com a mãe do garoto, a secretária Fabiana Pancho, 27, o filho não troca a brincadeira no parque por um filme na televisão ou um jogo no computador. "Ele gosta mesmo é de brincar no parque, pedalar, pular no pula-pula. E eu incentivo isso", contou ela.

Mesmo tendo apenas 5 anos, o pequeno Kauan já sabe manusear o computador, a televisão e o aparelho de DVD. No entanto, não pensa duas vezes quando os pais o convidam para um passeio no Dique do Tororó, local de lazer preferido dele. "Na nossa casa não temos muito espaço para ele correr e brincar, então talvez seja por isso que ele goste tanto de brincar ao ar livre", deduziu a mãe.

De acordo com a psicóloga especialista em crianças, adolescentes e jovens, Carmem Vieira, no decorrer do tempo, as crianças tendem a optar por brincadeiras clássicas, que, teoricamente, não são desta geração: "Para os mais velhos, a tecnologia é novidade. Mas, para quem nasceu agora, é normal ter um ou dois computadores, além de celular e até tablet. Eles acabam enjoando dos botões".

Na avaliação da psicóloga, esta é uma tendência positiva pois, desta forma, pode ser incentivada a convivência com outras crianças e com os familiares. "Já está cientificamente comprovado que crianças que brincam nas ruas, nos parques, são mais aplicadas na escola e têm melhor convivência com os colegas. É importante contar com a tecnologia, mas é preciso impor limites e ensinar as crianças a usá-la de forma saudável", ensinou.

