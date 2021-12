Crianças podem tomar vacina contra sarampo durante Carnaval

Crianças com idade entre seis meses e cinco anos podem tomar a vacina contra o sarampo no período do Carnaval nas nove Unidades de Pronto Atendimento 24 horas do município [confira os locais abaixo].

De acordo com a prefeitura da cidade, a campanha, que seguirá até o dia 31 de março, foi introduzida de forma emergencial visando impedir a entrada da doença na capital baiana, já que, apenas neste ano, já foram notificados 61 casos no Ceará e quatro em Pernambuco.

Normalmente, as unidades básicas de saúde ficam fechadas durante o Carnaval, mas, esse ano, para que as crianças sejam imunizadas, disponibilizarão a vacina também durante a festa.

Conforme a prefeitura, a meta é vacinar pelo menos 95% dos quase 157 mil menores que integram o público alvo no município.

