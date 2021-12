Crianças participam de oficina de produção de mudas em hospital

Cerca de 60 crianças do hospital Martagão Gesteira participaram, na manhã desta segunda-feira, 9, de oficinas e palestras sobre produção de mudas. A ação faz parte do concurso realizado pelo Instituto Fábrica de Florestas (IFF), que premiará os quatro melhores desenhos sobre o processo de desenvolvimento de uma planta.

Estudantes que visitarem o Eco Parque Sauipe, em Mata de São João, até o dia 31 deste mês, poderão participar. Os vencedores receberão brindes e terão as produções assinadas pelo artista plástico Bel Borba.

“Desenvolver essas atividades com as crianças ajuda na compreensão de que o ecossistema não é apenas delas, mas de todos. A ideia de compartilhar com a coletividade e contribuir com o amor de cada um é fundamental”, explica a bióloga do IFF, Roberta Guimarães.

Durante a atividade, as crianças plantaram semente de pitanga e desenharam a história de “Pita”, como foi apelidada, até se tornar uma árvore. Segundo a bióloga, aliar ação e conscientização faz a diferença. “Em meio à crise ambiental, todos devem participar e ajudar. Além disso, essa dinâmica e o uso de ferramentas lúdicas ajudam as crianças no momento de dificuldade”, afirma.

A pequena Kelly Freitas, 8 anos, conta que usou muitas cores e imaginação. “Eu desenhei montanhas, nuvens, sol e algumas plantas pequenas ao redor da Pita e também quis colorir bastante e não usar apenas o verde”.

Guimarães acredita que mais importante do concurso é a herança que fica para os futuros adultos. “O respeito e o amor pelo meio ambiente e a consciência de que esse é um bem comum”.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

