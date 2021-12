Crianças internadas no HGRS recebem visita do Papai Noel nesta sexta

As crianças internadas no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, receberão nesta sexta-feira, 14, a visita do Papai Noel. Cerca de de 50 crianças deverão ser beneficiadas durante a passagem do Bom Velhinho na ala de emergência, na enfermaria e na unidade de terapia intensiva pediátrica.

A visita será realizada a partir das 14h, com o apoio do grupo Anjos de Jaleco. A garotada vai poder assistir também a uma apresentação especial da dupla André & Mauro, além de receber presentes, guloseimas, cestas básicas, livros infantis e kit de higiene dental.

O objetivo é ajudar a ressignificar o processo de internação infantil e proporcionar a felicidade das crianças, que valorizam muito esta época do ano.

