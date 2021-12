Crianças e adolescentes de Pernambués ganham laboratório tecnológico

Foi inaugurado na manhã desta quinta-feira, 30, o Laboratório Tecnológico com Acesso Público no bairro de Pernambués, em Salvador. O Include, situado no Centro Social Urbano (CSU) do bairro, que fica na rua Tomáz Gonzaga número 150, foi viabilizado por meio de uma parceria entre o Instituto Campus Party (ICP) e a Secretaria Estadual da Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti).

O objetivo do projeto é fomentar a inclusão social e econômico dos jovens da comunidade, que vivem com pouco acesso à tecnologia e não tem proximidade esta realidade. As crianças e adolescentes da região poderão participar de aulas de eletrônica, mecânica, sensores, robótica e programação.

Além dos cursos, o espaço também funcionará como ponto de coleta de lixo eletrônico, para que profissonais capacitados possam realizar o reaproveitamento correto para o material. Para participar dos cursos, os interessados deverão ter entre 8 a 18 anos, estar estudando em uma unidade de ensino da rede pública e ser morador do bairro de Pernambués. Para mais informações, os interessados podem acessar a página do instituto.

O Include já situa-se também em Canudos (a 408 quilômetros de Salvador). Em maio deste ano, o fundador do projeto, Francesco Farrugia, homenageou os alunos durante uma palestra na Campus Party Bahia, realizada na Arena Fonte Nova.

