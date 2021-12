Crianças do Semente do Amanhã recebem Papai Noel dos Correios

As cartas remetidas ao Papai Noel dos Correios foram atendidas, nesta sexta-feira, 16, quando o bom velhinho saiu da sede da Pituba para a entrega dos presentes. O encontro ocorreu com os 118 alunos do Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Semente do Amanhã, localizado na avenida San Martin.

Enquanto os grupos um e dois recebiam os presentes, a garotada do grupo três e quatro vibrava chamando o papai noel. A pequena Andressa Brito de Oliveira, 5 anos, queria um carro da Barbie com um controle remoto.

Mas, o que ela mais aguardava era um abraço e uma foto. “Estou esperando minha mãe chegar pra ela tirar no celular dela”, disse.

Ticiane Sampaio, diretora da instituição, contou que desde a preparação das cartas, os pequenos não falam sobre outro assunto. “Comentaram com os pais em casa e até eles quiseram participar”.

Estamos felizes com essa ação, por nossa escola ter sido escolhida pelos Correios, para sermos agraciados com esses presentes que traz um diferencial na festa de fim de ano deles”, acrescentou a dirigente do Cmei.

Importância

Vanessa Magalhães coordenadora pedagógica regional de São Caetano ressaltou a importância dessa ação na vida das crianças.

“É uma ação que traz retorno não só para comunidade, é um bem estar da criança, um momento de amor, fraternidade e solidariedade”.

Elizabeth Pastorelli diretora regional dos Correios, na Bahia. “Todo ano é a mesma emoção, não dá pra não se arrepiar e não se comover com essa ação. É muito emocionante poder estar aqui realizando o sonho dessas crianças. Não é só um presente, é o sonho deles e isso ensina que eles podem lutar pela vida e acreditar em todos os sonhos”, acredita a diretora.

adblock ativo