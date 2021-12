Crianças de ação do Neojiba sobem ao palco do TCA

O pequeno Marlon Cristiano, 12 anos, aprendeu a tocar flauta-doce por meio do Projeto de Iniciação Musical do Neojiba nos bairros de São Tomé de Paripe e Alto do Tororó. Ele é uma das 60 crianças que integram o projeto e participam nesta terça-feira, 21, às 18h, da apresentação da Orquestra Castro Alves (OCA), no Teatro Castro Alves (TCA), com o espetáculo Grande Circo Clássico.

Os ingressos para o evento que marca o encerramento do primeiro ano do projeto nas duas comunidades estão à venda nas bilheterias do teatro e custam R$ 4 (inteira) e R$ 2 (meia). O concerto conta com intervenções cênicas da trupe do Circo Picolino e da atriz Viviane Abreu.

O projeto musical faz parte das atividades comunitárias do Neojiba. Na ação, o núcleo realiza oficinas de instrumentos musicais em bairros carentes da cidade.

Os alunos da primeira turma estão em sala de aula desde maio deste ano e aprenderam a tocar flauta-doce, prática de canto oral e elementos percussivos.

O grupo de jovens realizou na tarde desta segunda, 20, um ensaio geral na pátio do Colégio Estadual Marcílio Dias, localizado no bairro de São Tomé de Paripe.ho

“Além do aspecto musical, as crianças aprenderam a ter mais disciplina, respeitando o momento certo de falar ou tocar, assim como o espaço do colega”, disse o membro do Neojiba e professor das crianças Gabriel Vargas.

Mapa social

Além das oficinas musicais, o projeto realiza um levantamento de dados – sobre a característica das famílias das crianças.

O documento ainda não está pronto, mas a assistente social responsável pela elaboração, Cláudia Bacelar, adiantou alguns dados.

“Boa parte das famílias vivem sob auxílio do programa federal Bolsa Família”, afirmou Cláudia.

Renda

A prévia do mapa também constata que 92% das famílias atendidas pelo projeto sobrevivem com renda mensal de meio a um salário mínimo. “Acima de tudo, a intenção do estudo é orientar e encaminhar as famílias das crianças aos seus direitos”, concluiu Cláudia.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira

