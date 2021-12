Crianças de 11 anos morrem afogadas em Itapuã

Duas meninas, de 11 anos, morreram após se afogarem por volta das 18h13 na praia de Itapuã.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), as vítimas eram amigas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas não houve tempo de socorrer as vítimas.

Os policiais da 12ª Delegacia Territorial investigam o caso.

