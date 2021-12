Crianças da Liberdade terão dia de festa neste domingo

As crianças do Beco do Sabão, localizado rua São Domingos, na Liberdade, terão um dia especial neste domingo, 30, a partir das 10h, com muita música, gincana e lanches.

A ação social é promovida pela da banda de rap Nova Era, que fará o show de abertura da apresentações do Racionais na Concha Acústica em dezembro.

As crianças terão direito à pula-pula, pinturas no rosto, cortes de cabelo, distribuição de presentes e palhaços. Para quem acha que a diversão acaba por aqui, os grafiteiros Fael Primeiro e Marcos Costas farão um mutirão para colorir a Escola Hilberto Silva e alguns muros da rua.

