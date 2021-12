Crianças conhecem veleiro 'Time for Oceans'

A tarde desta quinta-feira, 14, teve um significado especial para 19 crianças da Escola Comunitária Luiza Mahin, do bairro Uruguai. Convidados a ir a bordo do veleiro francês Time for Oceans, os alunos da primeira série do ensino fundamental tiveram pela primeira vez a experiência de estar a bordo de uma embarcação atracada na Baía de Todos-os-Santos.

O veleiro, que chegou a Salvador na última terça-feira por conta da regata internacional Transat Jacques Vabre, não apenas trouxe os navegadores franceses Stéphane Le Diraison e François Guiffant ao litoral baiano, mas a bandeira da conscientização de que é importante preservar os mares e oceanos por todo o planeta.

De acordo com Le Diraison, que além de velejador e competidor em regatas também é engenheiro, os oceanos são responsáveis por manterem o equilíbrio e a biodiversidade do planeta, por isso, divulgar a necessidade de sua preservação é imprescindível.

"Eu quis aproveitar a competição para chamar a atenção das pessoas sobre a questão dos oceanos. Porque sem eles a vida na Terra seria impossível", frisou. Le Diraison disse haver uma necessidade primordial de se entender que não é o planeta que está ameaçado, mas a vida de seres humanos e animais e que para preservá-la é preciso que a sociedade em todas as suas esferas se unam.

"A mensagem que eu gostaria de compartilhar é que todos nós, fazendo nossa parte, podemos salvar os mares. Mas a mudança só vem se nós mudarmos nossas atitudes", concluiu o velejador que participa na tarde de hoje de um mutirão de limpeza da praia, onde recolherá dejetos submersos junto com um grupo de mergulhadores.

Educação

Conscientizar as crianças e a comunidade sobre a importância da preservação dos oceanos e dos mares é um trabalho feito diariamente pela Escola Comunitária Luiza Muihis. Segundo a professora Camila Ferreira, responsável por acompanhar as 19 crianças no passeio ao barco, a preservação do meio ambiente só é possível se as crianças conseguirem entender a importância do cuidado com a natureza no seu entorno diariamente.

"Antes de virmos aqui hoje, passeamos comas crianças pelo litoral da nossa comunidade para que elas entendessem a diferença entre a praia e o mar e como é necessário cuidar de ambos. Em nossa comunidade vemos o lixo sendo descartado na areia da praia, então, conversar com sobre essas questões com alguém que tem projetos para a preservação da vida está sendo uma experiência única para as crianças", disse a professora.

Para Charles Chami, diretor geral da Suez no Brasil, empresa patrocinadora do projeto Time for Oceans, nos últimos anos os recursos naturais do planeta têm sido bastante explorados e parte dessa exploração acaba por poluir os oceanos. Por essa razão, atitudes como a conscientização de crianças e comunidades para o engajamento em projetos de preservação ambiental é necessidade urgente.

"Limpar os oceanos é um projeto muito interessante, pois a cada ano vemos que eles estão sendo poluídos pelos resíduos da terra. Por isso, uma parceria como essa que fazemos com Stéphane Le Diraison, para identificarmos e podermos reciclar resíduos na terra antes de ele chegar até o mar, é de muita importância não apenas para o Brasil, mas para o mundo inteiro", concluiu Charles Chami.

