Crianças com Down comemoram Dia Internacional em cinema

O pequeno José Miguel tem pouco mais de um ano e não pode ver uma televisão ligada. Quando as imagens e o som chamam a sua atenção, ele fixa o olhar no equipamento e se desliga das outras coisas. Mas nesta quinta-feira, 21, o encantamento pela telinha vai ser multiplicado por dez. Pela primeira vez, José Miguel vai a uma sessão de cinema, acompanhado pela mãe, a manicure Rita Monteiro da Silva, e por outras crianças e adolescentes com síndrome de Down.

Na telona, a exibição do filme brasileiro Colegas promete emocionar as crianças, seus familiares e os profissionais do Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência (Cepred), no qual são atendidas. A programação especial faz parte do Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado no Brasil desde 2007. A data escolhida (21/03) faz alusão à trissonomia do cromossomo 21, condição genética de quem tem a síndrome.

No filme, os protagonistas Ariel Goldenberg, Rita Pook e Breno Viola vivem os amigos Stallone, Aninha e Márcio, que fogem da instituição onde moram em busca de seus sonhos. Para a fonoaudióloga Lia Araújo, que trabalha no Cepred com crianças de 0 a 3 anos, a história serve de exemplo não só para os espectadores mirins, mas principalmente para os familiares.

"Grande parte dos direitos conquistados veio da luta dos pais e familiares. As pessoas com Down devem estar inseridas em diferentes contextos, e a sociedade tem de se modificar para diminuir as barreiras e possibilitar a inclusão. O conceito de saúde mudou. Hoje ela se forma a partir do acesso ao bem estar, lazer e educação, além da apropriação desta rotina", explica.

A mãe de José Miguel, atendido pelo Cepred desde os cinco meses de vida, já percebeu mudanças positivas em seu desenvolvimento. O Dia Internacional da Síndrome de Down de 2012 foi o primeiro que Rita passou com o filho, que na época tinha apenas um mês. "Foi aí que eu passei a conhecer um pouco mais sobre a síndrome. Acho que não deveria existir um dia para eles serem lembrados mas, infelizmente, é necessário para centralizar a discussão. A data é importante para as pessoas perceberem que eles podem tudo, e nós temos muito o que aprender com eles", ressalta Rita.

Mesmo com a pouca idade, Rita garante que José Miguel vai prestar atenção em toda a história do filme. Entretanto, é a mãe que está mais animada com a sessão. "Já vi o trailer na internet, mas estou eufórica para assistir no cinema", conta.

Cinema x escola - Já a adolescente Raíssa, de 15 anos, também pretende assistir ao filme, mas não vai participar da programação nesta quinta. A sessão, que começa às 10h, no UCI Orient Iguatemi, coincide com o horário de sua aula. A mãe de Raíssa, a cirurgiã-dentista Célia Bitencourt, explicou que poderia ligar para a escola e informar à coordenadora sobre a sessão e a consequente ausência da aluna, mas ela recusou a proposta e disse que prefere estudar.

"Gosto muito da escola e das matérias, principalmente matemática. Vou ver o filme, estou muito empolgada, mas não gosto de perder aula. Na escola também tenho muitos amigos", justifica Raíssa.

Célia também está "morrendo de vontade de assistir", por isso já programou o lazer para o fim de semana. "O interessante é o fato de que os protagonistas do filme estão ali trabalhando como todo mundo, na profissão de ator. É isso que eu almejo para a minha filha, que ela tenha essa autonomia e independência para tomar conta da própria vida", enfatiza.

O acesso à escola regular é uma das principais conquistas das pessoas com deficiência, de acordo com a terapeuta ocupacional Ivana Ferreira. "A gente não precisaria falar dos direitos conquistados se não houvesse discriminação, mas frequentar a escola foi uma destas conquistas. Atualmente, há salas com mais recursos e núcleos que melhoram o ensino. A criança com Down quer ir à escola", revela.

Ao todo, cerca de 40 crianças, adolescentes e seus familiares vão assistir ao filme. Muitas são atendidas pelo Cepred desde bebês. O Centro chega a receber 400 pacientes com diferentes tipos de deficiência física e intelectual por dia, e oriundos de todo o estado. Além das atividades realizadas dentro da instituição, as crianças e adolescentes são incentivadas a partir de programações externas, como ir ao parque, praia, clube e cinema.

"As atividades não são feitas somente pelo lazer, elas ajudam a trabalhar a inclusão social e a habilidade de adaptação dos pacientes. O cinema, por exemplo, inclui as experiências de estar em grupo, com pessoas e em ambientes estranhos", afirma Normélia Quinto, diretora do Cepred.

