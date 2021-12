Criança sofre fratura no pé em escada rolante

O que seria um passeio normal de compras terminou mal, ontem, para o garoto S. F. G., de 5 anos, e os pais dele. Enquanto usava uma das escadas rolantes do shopping center Iguatemi, ao lado da mãe (a farmacêutica Adriana Faria), ele prendeu parte do pé esquerdo na lateral do equipamento, no trajeto de descida do 3º para o 2º piso.



O acidente provocou fratura exposta no dedão e um grande alvoroço para desprender o pé do garoto. "Eu estava segurando a mão do meu filho e, de repente, ele começou a gritar de dor. Pedi socorro, até que desligaram a escada", lembra a farmacêutica.



Embora a administração do shopping tenha disponibilizado uma equipe de emergência para os primeiros-socorros, os pais do garoto preferiram levá-lo ao Hospital Aliança, onde ele passou por exames médicos e foi operado à noite.



A criança foi submetida a uma cirurgia para a reconstrução do dedo, o que evitou a amputação.



No momento do acidente, o garoto usava um calçado que facilita este tipo de acidente, feito de borracha muito aderente e, em geral, folgado no pé, conhecido como Croc.

Tanto, que na lateral da escada há um sinal de advertência quanto a este tipo de calçado. O que o menino utilizava teve a lateral esquerda arrancada.



O Corpo de Bombeiros reitera que crianças devem ser muito bem observadas pelo responsável em uma escada rolante. Os pés devem estar posicionados no centro dos degraus, e nunca ultrapassarem o limite da faixa amarela nas laterais do degrau. Foi justamente o que não ocorreu.



Mulheres, devem evitar saias e vestidos muito longos, assim como calçados com adereços.

Nota



Em nota, a direção do shopping disse estar em contato com os pais da criança, e que se coloca à disposição para apoio no que for necessário.

E que, em virtude do atendimento ter ocorrido fora do estabelecimento, não tinha mais informações sobre o estado de saúde da criança.

