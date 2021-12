Criança se pendura em caminhão, cai e morre atropelada

Uma criança morreu atropelada na noite desta quinta-feira, 24, na rua Celika Nogueira, no bairro de Águas Claras, em Salvador. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a vítima foi atingida pelo caminhão após cair do próprio veículo.

O motorista alegou que a criança estava "pongando" (pendurada) na traseira do veículo e caiu quando ele estava manobrando.

O condutor não teria visto a criança, que acabou sendo atropelada. A vítima morreu no local. Moradores da região tentaram linchar o motorista, mas foram impedidos por policiais militares.

