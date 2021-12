Criança recém-nascida é encontrada em bolsa no Stiep

Uma criança com poucos dias de vida foi encontrada no final da tarde desta quinta-feira, 19, próximo ao Centro Universitário Estácio da Bahia/FIB, no bairro do Stiep.

A informação foi enviada ao Portal A TARDE pelo leitor Rubens Carvalho, que trabalha como encarregado de operações da Revita Engenharia. Ele estava com uma equipe no Campo Grande, por volta de 18h, quando uma mulher pediu ajuda.

Ela havia achado o bebê há cerca de duas horas, e iria levá-la para o Hospital das Clínicas, no Canela.

"A criança estava nua, enrolada em um lençol, e foi deixada em uma bolsa na frente da FIB. Acionei a polícia, que ia levar as duas para uma maternidade e depois para o Juizado de Menores", explica Rubens.

Ainda não há informações sobre familiares da criança nem como ela foi abandonada no local.

