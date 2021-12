Criança picada por cobra volta a enxergar e sai da UTI

Melhorou o estado de saúde do menino de 10 anos que foi picado na coxa por uma cobra cascavel no último dia 22, durante uma trilha no município baiano de Ibicoara (a 509 km de Salvador), na região da Chapada Diamantina.

O garoto foi internado no Hospital Tereza de Lisieux, na capital, sem enxergar e paralisado da cintura para baixo. Mas, segundo a mãe dele, Erilene Matos, recuperou a visão e o movimento das pernas. "Ainda não o colocamos para andar. Só faremos isso amanhã [segunda], com um fisioterapeuta", afirmou. A previsão é de que a criança receba alta até quarta-feira, 29.

Férias na Bahia

Natural de Fortaleza, a criança não se traumatizou com o susto na cidade onde passava férias com a família. Pelo contrário. "Ele já quer voltar para lá para encontrar os amigos que fez. Também quer conhecer tudo de Salvador e comer acarajé", animou-se a mãe, mais aliviada.

Erilene disse que manteve a calma quando viu que o filho foi picado pela cobra. "Não adiantava se desesperar. Passei confiança para meu filho", revelou.

