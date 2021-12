Criança picada por cobra continua sem enxergar e andar

Continua estável o estado de saúde do menino de10 anos, picado na coxa por uma cobra cascavel, na tarde da ultima quarta-feira, 22, durante uma trilha na região da Chapada Diamantina no município baiano de Ibicoara.

Exames foram realizados na sexta-feira, 24, mas não mostrou nenhuma anomalia. ""Tememos que as sequelas sejam permanentes", desabafou a prima Camila Viana. Os médicos esperam neste sábado, 25, a chegada de um medico especialista em picadas de animais venenosos. Erilene Matos, mãe do menino, entrou em contato com a Secretaria de Turismo de Ibicora para tentar um especialista para atender o menino,

Ele continua internado o Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador.

adblock ativo