Criança na água, atenção deve ser redobrada

Férias e calorão. Com essa dupla não há criança que não queira se divertir e refrescar no mar ou na piscina. Para que a brincadeira não vire um pesadelo para todos, os pais devem ficar mais atentos aos pequenos.

"O afogamento é uma das principais causas de mortes acidentais de crianças brasileiras. Perde apenas para o acidente de trânsito", alerta Gabriela Guida, coordenadora da ONG Criança Segura.

O resultado alarmante se baseia em números oficiais do Ministério da Saúde de 2012, que dão conta da morte de 1.161 crianças entre zero e 14 anos e 254 hospitalizações decorrentes de acidentes em água desse mesmo público.

De acordo com Gabriela, 90% dos casos poderiam ter sido evitados a partir de medidas preventivas. "Por isso é importante que os pais não estejam apenas próximo à criança, mas sim de olho, sem se distrair com atividades próprias de adultos, sem beber cerveja, olhando o celular, entre outras ações que tirem o foco principal que é seu filho", orienta Gabriela.

Para que seu filho não encorpe as estatísticas, fique alerta!

Atenção, pais: protejam sua criança!

Piscinas - devem ser protegidas com cercas de no mínimo 1,5 m que não possam ser escaladas. Além de portões com cadeados ou travas de segurança que dificultem ao máximo o acesso dos pequenos.

Mar - a vala aparenta uma falsa calmaria, mas representa o local de maior correnteza que leva para o alto mar. Ensine a criança a nadar transversalmente.

Proteção - boias e outros equipamentos infláveis passam uma falsa segurança. Eles podem estourar, virar ou serem levados pela correnteza. O ideal é que a criança use sempre um colete salva-vidas.

Natação - crianças devem aprender a nadar com instrutores qualificados ou em escolas de natação especializadas. Se os pais não sabem nadar, devem aprender também.

Orientação é fundamental!



Alertas - Os pequenos precisam saber que nadar sozinho é muito perigoso.



Avisos - Ensine a criança a interpretar e respeitar as placas de proibição e os salva-vidas.



Brincadeiras - Informe a criança que brincar de empurrar, dar 'caldo' ou simular que está se afogando são perigosas e não devem acontecer.



Informação - Faça-os decorar números de emergência e ensine-os a ligar e passar as informações de localização e do que está acontecendo em caso de perigo com coleguinhas.

adblock ativo