Criança morre e pais ficam feridos durante ação criminosa

Uma criança de dois anos morreu e os pais ficaram feridos após serem atingidos por tiros, na noite desta terça-feira, 29, no bairro de Castelo Branco, em Salvador. A polícia trabalha com a suspeita de que os pais tenham envolvimento com o tráfico de drogas.

I.C.S foi atingido na região da cabeça. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Jorge Luis Batista dos Santos Filho, 23 anos, foi baleado na perna direita e abdômen. Já Wêneda Paixão Cruz, 19 anos, foi atingida na perna. Eles foram socorridos para o Hospital do Subúrbio, onde permanecem internados.

De acordo com as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime aconteceu por volta das 21h, quando a família trafegava em um táxi. Eles foram surpreendidos por tiros disparados por ocupantes de um veículo que se aproximou deles.

O motorista do táxi, de nome não revelado, conseguiu sair do veículo junto com o casal. Já a criança permaneceu dentro do veículo durante a ação criminosa.

A Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

