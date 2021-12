Criança morre e cinco são baleados em Pernambués

Uma criança morreu e cinco pessoas foram baleadas na noite deste domingo, 6, por volta das 19h, após dois homens terem perseguido e atirado contra Emerson Carlos Oliveira de Souza, que invadiu um bar na Rua Castro Alves, no Alto do Cruzeiro, em Pernambués. Durante a ação, os criminosos acertaram cinco pessoas que estavam no local para uma festa.

A vítima fatal, Franciele Santos, de 6 anos, é sobrinha da ex-vereadora de Salvador e dançarina Léo Kret. Segundo ela, a menina estava no local, que é de propriedade do pai da ex-vereadora, quando foi atingida na altura do tórax.

"Ela foi socorrida para o posto de saúde de Pernambués, mas já chegou sem vida", afirmou Léo Kret, inconformada com o crime. O sepultamento da garota ainda não tem hora marcada, mas deve ocorrer nesta segunda-feira, 7.

Além da criança, uma outra sobrinha de 14 anos da ex-vereadora, chamada de Lucivânia Santos, também foi atingida na perna. Ela foi atendida no Hospital Geral do Estado (HGE), na Avenida Vasco da Gama, e recebeu alta ainda na noite deste domingo.

"Minha sobrinha mais velha está bem, mas a bala ainda está alojada em sua perna", disse Léo Kret, acrescentando que toda a família está em estado de choque.

Alvo dos bandidos

Emerson Carlos foi baleado na cabeça e na virilha. Ele passou por cirurgia no HGE e está em observação nesta segunda. Segundo informações iniciais, ele já tem passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas. De acordo com informações passadas pelas vítimas ouvidas pelos policiais do posto da Polícia Civil do HGE, Emerson seria o alvo da ação dos atiradores.

Ainda conforme os depoimentos, no local, os criminosos começaram a atirar contra Emerson, atingindo ele e outras pessoas. Segundo os policiais, o crime seria motivado por disputa pelo tráfico de drogas na localidade.

Segundo informações da Polícia Civil, os atiradores já foram identificados, mas os nomes não divulgados. Equipes de policiais já estão em operação para prendê-los.

Além de Franciele, Lucivânia e Emerson, foram atingidos Júlio de Jesus Nunes, baleado na coxa, Jacson Santos, no joelho, e Joabe Gonçalves Santos, no braço. Júlio e Lucivância já foram liberados. Já Jacson e Joabe continuam internados no HGE.

