Criança morre ao cair em canal no Costa Azul

Uma criança, que não teve a identidade revelada, morreu após cair no canal do bairro do Costa Azul, em Salvador, no início da noite desta segunda-feira, 17. O acidente aconteceu por volta das 18h15.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), dois irmãos jogavam futebol próximo ao local quando a bola caiu na água. Um dos garotos entrou no canal para pegá-la e foi levado pela correnteza.

Uma equipe do Salvar foi acionada e esteve no local, mas a criança não havia sido encontrada. Porém, às 22h24, populares encontraram o corpo sem sinais vitais.

