Criança ferida com tiro no olho continua internada no HGE

Ainda está internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Geral do Estado (HGE) uma criança de 10 anos que levou um tiro no olho esquerdo após um atentado no domingo, 19, na rua Nossa Senhora do Carmo, em Sete de Abril. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Na ação, Maria Célia Reis de Oliveira, 51 anos, foi baleada e morta. Segundo o major Sérgio Malvar, da 50ª CIPM (Sete de Abril), o crime foi praticado por dois homens que chegaram ao local, em um carro preto, já atirando.

Segundo informações da assessoria da Polícia Civil, Maria Célia era o alvo dos criminosos. Ela tinha envolvimento com o tráfico de drogas e praticava roubos a coletivos. Nenhum suspeito foi preso. O caso é apurado pela 2ª Delegacia de Homicídios (Central).

