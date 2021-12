Criança espancada em São Caetano morre em hospital

O pequeno Bernardo Moreno do Amor Divino, de 1 ano e 3 meses, espancado na última quarta-feira, 2, não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde desta segunda, 7, no Hospital do Subúrbio, em Salvador, após passar cinco dias internado em estado grave.

Ele foi levado ao hospital na manhã da quinta passada, com traumatismo craniano e com diversos hematomas no rosto, tórax, testículo e pênis.

Na quinta, a manicure Rozaliria Santos, 42, conversou com a reportagem de A TARDE e contou que o menino foi agredido na casa da mãe biológica, em São Caetano, ao visitá-la.

Bernardo estava morando com Rozaliria, há dois meses, no Uruguai, na Cidade Baixa. Ela não conhecia a mãe de Bernardo, mas cuidava dele a pedido de um amigo, que é primo do garoto. A Polícia Civil investiga o crime.

adblock ativo