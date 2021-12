Criança é resgatada de bueiro na avenida Vasco da Gama

Uma criança foi resgatada na noite deste sábado, 26, após cair em um bueiro na avenida Vasco da Gama, em Salvador. Guarnições do Corpo de Bombeiros e da 12ª CIPM (Rio Vermelho), com apoios da Samu e Transalvador, trabalharam no resgate.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Salvador (SSP-BA), a Central de Rádio da 12ª CIPM foi informada sobre o acidente e deslocou uma guarnição. No local, os militares perceberam que a vítima, de 8 anos, participa de um projeto social da própria unidade.

Percebendo a gravidade da situação e a necessidade de equipamentos próprios para salvamento, o Corpo de Bombeiros foi acionado. Com suporte de uma retroescavadeira, a criança foi retirada e encaminhada para o Hospital Geral do Estado (HGE).

