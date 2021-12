Criança é baleada e ônibus são incendiados após confronto em Pernambués

Dois ônibus, do consórcio Integra, foram incendiados e o trânsito foi interditado na avenida Luiz Viana Filho, a Paralela (sentido rodoviária), na noite desta segunda-feira, 3, durante protesto após ação policial para combater o tráfico de drogas no bairro de Pernambués, em Salvador, que resultou na morte de um suspeito. No confronto, uma criança de 7 anos acabou atingida por uma bala perdida.

O protesto ocorreu nas proximidades do viaduto Raul Seixas, na região da Madeireira Brotas, por volta das 18h30. O grupo também colocou fogo em objetos e bloqueou a pista, o que causou congestionamento na Paralela. Não há informações sobre feridos em decorrência do incêndio nos coletivos.

Por conta da manifestação, agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realizaram o desvio do tráfego para o viaduto Nelson Dahia, redirecionando o fluxo de veículos para a avenida Tancredo Neves, Caminho das Árvores e retorno à Paralela. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Limpurb também foram mobilizadas para fazer a limpeza da pista.

Bala perdida

Um tio da criança, de prenome Diego, entrou em contato com a reportagem de A TARDE e disse que, no início da noite, o pai do garoto foi buscá-lo na escola e, quando retornavam, foram surpreendidos com um tiroteio entre policiais e bandidos.

Ainda segundo o familiar, o garoto foi atingido na perna e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama. Ele ficou com a bala alojada e passaria por cirurgia na noite desta segunda.

Em nota, a Polícia Militar (PM-BA) informou que, por volta das 17h30, foi acionada depois de receber uma denúncia informando que traficantes armados estariam na rua das Flores, em Pernambués. Os policiais afirmaram que, ao chegar no local, foram recebidos a tiros. Um suspeito foi baleado e levado para o Hospital Roberto Santos, no Cabula, mas não resistiu. Uma pessoa foi presa.

Com eles, a polícia disse ter encontrado um revólver calibre 38 e drogas. O suspeito detido e o material apreendido foram encaminhados para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

No comunicado, a PM alegou que foram informados posteriormente por testemunhas de que um menino de 7 anos também havia sido atingido. Ainda conforme a corporação, uma investigação será instaurada para elucidar as circunstâncias da intervenção policial.

*Estagiário sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales

