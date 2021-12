Criança de um ano é a 2ª vítima de explosão de gás no Vale das Pedrinhas

Davi de Carvalho, de 1 ano e 10 meses, que ficou ferido durante uma explosão após vazamento de gás numa casa no Vale das Pedrinhas, em Salvador, morreu na tarde desta segunda-feira, 6, no Hospital Geral do Estado (HGE), onde estava internado.

A criança é a segunda vítima do acidente que aconteceu no dia 12 de abril. Jorge Manoel de Jesus Souza, 50, que também estava internado no HGE, morreu na madrugada do último dia 22.

Outros três ficaram feridos durante a explosão. Os pais de Davi, Manoel Conceição dos Santos e Demile de Carvalho, ambos com 21 anos, e Edilson Pereira Nascimento, 29, o dono da casa onde estava o botijão de gás. Uma pessoa ainda permanece hospitalizada.

Demolição

Após a explosão, moradores precisaram deixar as suas casas por questão de segurança. Sete residências no local foram interditadas e precisaram ser demolidas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal).

adblock ativo