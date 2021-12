Criança de dois anos morre vítima da influenza; sobe para 10 o número de casos

Mais uma morte decorrente do vírus da gripe foi confirmada nesta sexta-feira, 30, pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Desta vez, a vítima fatal foi uma criança de dois anos, moradora do bairro de Pau da Lima, que, segundo o órgão, encontrava-se internado em um hospital da rede privada e faleceu no último dia 24.

Com este óbito, o número de mortes na capital baiana causado pelas complicações da doença sobe para 10, onde, oito óbitos foram registrados apenas no mês de maio.Essa é terceira criança vítima fatal da influenza. Além delas, um homem de 55 anos, cinco idosos (73, 81,97, 62, e 69 anos) e um bebê de cinco meses também tiveram complicações na doença e não resistiram.

Conforme explicado pela subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis, Doiane Lemos, crianças e idosos apresentam maisr dificuldade no processo de recuperação.

"A vulnerabilidade tanto da criança, quanto do idoso, está relacionada ao sistema imunológico. No caso da criança, porque ainda está em formação, então, para debelar a doença pode ter mais dificuldade, e maiores chances de desidratação. Já com o idoso, além da imunidade baixa, têm os casos de doenças bases (cardíacas, respiratórias) que podem atrapalhar o processo de recuperação e agravar a influenza', contou Doiane.

Campanha

Apesar do Dia D ser realizado na próxima terça-feira, 4, a SMS irá disponibilizar na segunda, 3, até 14 de junho, das 8h às 17h, doses da vacina contra a gripe, em 128 salas de imunização da rede municipal para o grupo prioritário e população em geral,

Iniciada em 10 de abril com término no dia 18 do mesmo mês, a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, foi destinada para crianças entre 1 e 6 anos incompletos, grávidas em qualquer período gestacional e mulheres até 45 dias após o parto. Já no dia 22, também de abril, a imunização foi aberta para todo o público, incluindo idosos, povos indígenas, trabalhadores da saúde, funcionários do sistema prisional, professores de escolas públicas e privadas, dentre outros.

