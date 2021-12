Criança de cinco anos é baleada durante tiroteio em Cajazeiras X

Uma criança de cinco anos foi atingida durante um tiroteio na noite deste domingo, 12, nas imediações do Caminho 15, do bairro de Cajazeira X. Um homem também morreu após ser baleado no mesmo confronto.

Em nota, a Polícia Militar informou que a criança foi socorrida por populares para o Hospital Teresa de Lisieux, na avenida ACM. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Wallace Cerqueira Conceição, 22 anos, foi atingido por diversos disparos de arma de fogo durante o tiroteio. Ele chegou a ser socorrido pela esposa para o Hospital Eládio Lassere, mas não resistiu. Não há informações se ele participava do confronto.

Ainda de acordo com a PM, a ação criminosa aconteceu por volta das 20h. Uma guarnição da 3ª CIPM esteve no local e realizou rondas, mas nenhum suspeito foi preso.

O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

